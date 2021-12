Covid, Iss: raddoppia l'incidenza dei casi, Rt a 1.18. Aumentano terapie intensive, Lombardia in giallo da lunedì (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ricoveri e terapie intensive in aumento in Italia secondo il report dell'Istituto superiore di sanità con i dati del monitoraggio della cabina di regia sull'epidemia di Covid. Il... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ricoveri ein aumento in Italia secondo il report dell'Istituto superiore di sanità con i dati del monitoraggio della cabina di regia sull'epidemia di. Il...

Advertising

borghi_claudio : @TatyTDV @sbonaccini Sì. Questa è un'incongruenza evidente che noto da tempo. I vaccinati in terapia intensiva sono… - repubblica : Covid, il report dell'Iss: raddoppiata in una settimana l'incidenza del contagio, Rt sale a 1,18. Due le regioni ch… - Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - LorenzonSimone : @Fabio82593134 @AntonelloAng @mariannaaprile Nessuno ha detto questo. L ISS parla di 3700 senza altre patologíe. Ma… - GandolfoDomini1 : @laura_ceruti @Warehouseman59 Il 58% dei morti Covid sono vax... Se sai leggere!cey pure il link ai dai ISS da cui… -