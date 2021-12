Covid, in vigore da oggi le nuove regole sulla quarantena (Di venerdì 31 dicembre 2021) ... forse già con il primo Cdm del nuovo anno Leggi Anche Omicron, Galli: 'Il picco potrebbe arrivare a metà gennaio' Le nuove regole sulla quarantena Entrano in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 dicembre 2021) ... forse già con il primo Cdm del nuovo anno Leggi Anche Omicron, Galli: 'Il picco potrebbe arrivare a metà gennaio' LeEntrano incon la pubblicazione in Gazzetta ...

Advertising

rosatoeu : Quarantena e Super Green Pass, il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale. Le nuove norme anti-Covid in vigore dal… - MediasetTgcom24 : Covid, in vigore da oggi le nuove regole sulla quarantena #quarantena - rassegnally : È il #31dicembre! E quindi? * Il #Covid_19 compie due anni (per l’ #Oms) * #Mattarella parla per l’ultima volta a… - StreetNews24 : Entra in vigore il nuovo decreto. Prezzi calmierati Ffp2 fino al 31 marzo - Gio53272615 : RT @gallina_di: Nuovo decreto Covid: quarantena e Super Green Pass, tutte le regole che entreranno in vigore a Capodanno e Granaio ?? SAPETE… -