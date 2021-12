Covid: in Premier rinviata anche Southampton - Newcastle (Di venerdì 31 dicembre 2021) In Premier League rinviato un altro match a causa dei contagi da coronavirus. Southampton - Newcastle, in programma domenica alle 15.00 per la 21/a giornata del massimo campionato inglese, è stata ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) InLeague rinviato un altro match a causa dei contagi da coronavirus., in programma domenica alle 15.00 per la 21/a giornata del massimo campionato inglese, è stata ...

