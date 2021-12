Covid, in Lombardia sfondato il tetto dei 40mila positivi in un giorno; in terapia intensiva +8% (Di venerdì 31 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ennesimo record di positivi al Covid 19 oggi in regione Lombardia: l’ultimo dato riferisce di 41.458 casi su 229.055 tamponi effettuati, con un tasso di positività dei tamponi del 18% Il totale dei ricoverati in terapia intensiva sale a 221, facendo segnare un +17 nelle sole ultime 24 ore, pari ad un +8,3%. Sono invece tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 31 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ennesimo record dial19 oggi in regione: l’ultimo dato riferisce di 41.458 casi su 229.055 tamponi effettuati, con un tasso dità dei tamponi del 18% Il totale dei ricoverati insale a 221, facendo segnare un +17 nelle sole ultime 24 ore, pari ad un +8,3%. Sono invece tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

