Covid, in Abruzzo riapertura delle scuole slitta al 10 gennaio (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'Aquila - slitta al 10 gennaio la riapertura delle scuole in Abruzzo. A stabilirlo è l'ordinanza regionale che dispone la sospensione delle attività didattiche il 7 e 8 gennaio, con regolare ripresa delle stesse lunedì 10. Al tempo stesso, viene prevista l'attivazione di una campagna di screening in tutte le scuole, dal 7 al 9 gennaio, mediante testing antigenici rapidi di ultima generazione demandandone alle Asl le modalità organizzative. Tale provvedimento si è reso necessario alla luce dell'andamento dell'attuale situazione epidemiologica. A renderlo noto è l'assessore all'Istruzione della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'Aquila -al 10lain. A stabilirlo è l'ordinanza regionale che dispone la sospensioneattività didattiche il 7 e 8, con regolare ripresastesse lunedì 10. Al tempo stesso, viene prevista l'attivazione di una campagna di screening in tutte le, dal 7 al 9, mediante testing antigenici rapidi di ultima generazione demandandone alle Asl le modalità organizzative. Tale provvedimento si è reso necessario alla luce dell'andamento dell'attuale situazione epidemiologica. A renderlo noto è l'assessore all'Istruzione della RegionePietro Quaresimale leggi tutto

