Covid: Fontana, 'se lombardi continuano vaccini fiducioso in tenuta ospedali' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "L'espansione della variante Omicron ha accelerato la diffusione del virus, che per il momento, soprattutto sui soggetti vaccinati, si sta dimostrando meno aggressiva delle precedenti. L'arma per superare anche questa nuova recrudescenza rimane la vaccinazione". Lo comunica il presidente di Regione lombardia Attilio Fontana, il quale annuncia che da lunedì la lombardia sarà in zona gialla, ma questo non comporterà nessun'altra restrizione visto che la mascherina all'aperto era già obbligatoria. "Sono fiducioso che se tutti i lombardi continueranno ad aderire alla campagna vaccinale, come sta accadendo in questi giorni, con oltre 110-120.000 somministrazioni quotidiane, sia di terze, seconde e anche prime dosi, riusciremo a contenere la situazione e soprattutto garantire la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "L'espansione della variante Omicron ha accelerato la diffusione del virus, che per il momento, soprattutto sui soggetti vaccinati, si sta dimostrando meno aggressiva delle precedenti. L'arma per superare anche questa nuova recrudescenza rimane la vaccinazione". Lo comunica il presidente di Regionea Attilio, il quale annuncia che da lunedì laa sarà in zona gialla, ma questo non comporterà nessun'altra restrizione visto che la mascherina all'aperto era già obbligatoria. "Sonoche se tutti icontinueranno ad aderire alla campagna vaccinale, come sta accadendo in questi giorni, con oltre 110-120.000 somministrazioni quotidiane, sia di terze, seconde e anche prime dosi, riusciremo a contenere la situazione e soprattutto garantire la ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fontana, 'se lombardi continuano vaccini fiducioso in tenuta ospedali'... - vogheranews : #REGIONE #PROVINCIA 31/12/2021: #Covid. Da lunedì #Lombardia in #zonagialla. Il presidente Fontana: mascherina all’… - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fontana: 'Da lunedì la Lombardia torna in zona gialla' #Covid - massimo0123456 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fontana: 'Da lunedì la Lombardia torna in zona gialla' #Covid - SCatldo : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fontana: 'Da lunedì la Lombardia torna in zona gialla' #Covid -