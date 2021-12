Covid | ecco cosa sappiamo del farmaco antivirale Molnupiravir o Lagevrio della Merck - VIDEO

Advertising

DavidPuente : Il decesso di una bambina di 3 anni appena vaccinata in Argentina è la nuova 'arma' dei NoVax italiani. Ecco come l… - NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? Dopo nemmeno 5 giorni, cambiano di nuovo le regole su #Covid e #quarantena: ecco cosa ha deciso la ca… - NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - BasicLifeSupp : Covid. Dalle quarantene all’isolamento ecco tutte le nuove regole. La circolare del Ministero - BTutaro : Quanti di voi farebbero un viaggio in autobus da Reggio Calabria a Milano sapendo che alla guida c'è un autista di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco

QUOTIDIANO NAZIONALE

quali sonocosa cambia ora , nel bel mezzo dell'ultima ondata di contagi da- 19 . Certo, il picco di contagi, probabilmente non ancora arrivato, non è una buona notizia, anzi. Innanzitutto per la ...Le nuove norme sulle tempistiche Covid entrano in vigore da oggi. Non cambia nulla in nessun caso per i non vaccinati ...È stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron ...