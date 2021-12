Covid, Dg Oms: “Fiducioso 2022 sarà anno fine pandemia” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Il potere di cambiare una volta per tutte il corso della crisi del Covid-19 è nelle nostre mani” e “se mettiamo fine all’iniquità, poniamo fine alla pandemia”. E’ un messaggio di speranza quello arrivato nelle scorse ore dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervenuto alla fine dell’anno con una dichiarazione e messaggi video diffusi tramite Twitter in cui si conferma Fiducioso che “questo sarà l’anno in cui porremo fine” alla pandemia, “ma solo se lo faremo assieme”. Nella dichiarazione ‘La mia speranza per porre fine alla pandemia di Covid-19’, ricorda tra gli obiettivi quello di arrivare al 70% della popolazione globale ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Il potere di cambiare una volta per tutte il corso della crisi del-19 è nelle nostre mani” e “se mettiamoall’iniquità, poniamoalla”. E’ un messaggio di speranza quello arrivato nelle scorse ore dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervenuto alladell’con una dichiarazione e messaggi video diffusi tramite Twitter in cui si confermache “questol’in cui porremo” alla, “ma solo se lo faremo assieme”. Nella dichiarazione ‘La mia speranza per porrealladi-19’, ricorda tra gli obiettivi quello di arrivare al 70% della popolazione globale ...

Advertising

DSantanche : Da soli sostenevamo importanza ventilazione meccanica controllata negli edifici pubblici. Ci prendevano in giro, ci… - Open_gol : Un refuso del direttore dell'OMS è stato utilizzato per sostenere che alcuni paesi usano il vaccino anti Covid per… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Non si esce da una pandemia con i booster' #oms - PontoEsquerda : RT @LaStampa: Covid, la variante Omicron continua a dilagare in Europa ma in Sudafrica il picco sembra essere superato. L’Oms: “Vaccini e i… - Gnomiefate : RT @babetta123: Terza dose, Oms attacca: 'Così pandemia non finisce' -