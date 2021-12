(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “La situazione deiin molte zone del Paese ha già superato il livello di guardia e si va aggravando rapidamente ovunque. Non si deve sottoporre una popolazione già provata da due anni di pandemia all'obbligo di file interminabili. Non si può permettere che fiorisca la speculazione. Non si possono lasciare le persone in attesa di un tampone introvabile”. Lo affermano la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De, e il senatore M5S Gianluca, primi firmatari ciascuno di un emendamento che chiede di trovare il modo per consentirealledi fare i. “I nostri emendamenti al decreto sul Green Pass attualmente in discussione al Senato –aggiungono i due senatori– mirano a permettere alledi ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: De Petris-Castaldi, 'tamponi anche nelle parafarmacie'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Petris

LiberoQuotidiano.it

Mauro Marino, della Senatrice Loredana Desulla transizione ecologica, di Enea Franza sul pericolo dell stagflazione post -, di Domenico Fisichella sul filosofo controrivoluzionario, ......milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario all'emergenza... come prevede un emendamento, a prima firma della capogruppo di Leu al Senato Loredana De, ...Non si possono lasciare le persone in attesa di un tampone introvabile”. Lo affermano la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, e il senatore M5S Gianluca Castaldi, primi firmatari ciascuno ...In Germany, Lutheran pastors are offering COVID-19 shots inside churches. In Israel's science-skeptical ultra-Orthodox community, trusted rabbis are trying to change minds. And in South Africa, undert ...