Covid, De Luca: “Campania resta bianca, siamo orgogliosi” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Registriamo oggi 14.458 positivi, di questi 12.100 sono asintomatici, non hanno patologie particolari. Per la prima volta ieri abbiamo superato la soglia del 15% di ricoveri in area medica: le soglie stabilite a livello nazionale sono l’occupazione del 10% di terapie intensive e 15% di area medica, le Regioni non devono sforare questi parametri per rimanere in zona bianca”. Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca nell’ultimo discorso suo social del 2021. “Questo nostro risultato – ha detto – è eccellente, un lavoro straordinario con il personale sanitario e decisioni in anticipo della Regione. Lunedì altre regioni diventano gialle, la Campania resta bianca. Abbiamo fatto l’impossibile e abbiamo un risultato di cui essere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Registriamo oggi 14.458 positivi, di questi 12.100 sono asintomatici, non hanno patologie particolari. Per la prima volta ieri abbiamo superato la soglia del 15% di ricoveri in area medica: le soglie stabilite a livello nazionale sono l’occupazione del 10% di terapie intensive e 15% di area medica, le Regioni non devono sforare questi parametri per rimanere in zona”. Lo ha affermato il governatore dellaVincenzo Denell’ultimo discorso suo social del 2021. “Questo nostro risultato – ha detto – è eccellente, un lavoro straordinario con il personale sanitario e decisioni in anticipo della Regione. Lunedì altre regioni diventano gialle, la. Abbiamo fatto l’impossibile e abbiamo un risultato di cui essere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le misure del Governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze… - VincenzoDeLuca : ??#COVID, NUOVE MISURE DEL GOVERNO AL DI SOTTO DEL NECESSARIO “Una confusione indescrivibile, ingestibile e incontro… - La7tv : #inonda Covid, il prof. Luca Richeldi: 'Oltre l'80% dei ricoverati sono non vaccinati. Ormai l'efficacia dei vaccin… - anteprima24 : ** #Covid, De Luca: '#Campania resta bianca, siamo orgogliosi' ** - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Boom casi Covid (14mila oggi), De Luca: 'Restiamo in zona bianca, molte altre regioni gialle da lunedì. Siamo org… -