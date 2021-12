Covid, dalla quarantena al Super green pass. Cosa cambia con il nuovo decreto. LE GRAFICHE (Di venerdì 31 dicembre 2021) Niente quarantena per i vaccinati da meno di quattro mesi dopo un contatto stretto con un positivo, prezzi calmierati per le mascherine Ffp2, estensione del certificato verde rafforzato a diversi ambiti: dal 10 gennaio serve per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago. Ecco le misure che hanno ottenuto il via libera dal Cdm Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nienteper i vaccinati da meno di quattro mesi dopo un contatto stretto con un positivo, prezzi calmierati per le mascherine Ffp2, estensione del certificato verde rafforzato a diversi ambiti: dal 10 gennaio serve per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago. Ecco le misure che hanno ottenuto il via libera dal Cdm

Advertising

borghi_claudio : @TatyTDV @sbonaccini Sì. Questa è un'incongruenza evidente che noto da tempo. I vaccinati in terapia intensiva sono… - rtl1025 : ?? La #quarantena non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla… - Agenzia_Ansa : Tre boeing carichi di patate sono pronti a partire per il Giappone per salvare i McDonald's dalla carenza di pata… - AcerboLivio : Milano, uno show di luci nella città spenta (dalla nuova ondata Covid) - Francesca141314 : RT @BTSItalia_twt: malati. Hoseok, membro del Green Noble Club dal 2018, ha detto: “Ero preoccupato che i bambini colpiti dalla crisi econo… -