Covid, da lunedì Sicilia in zona gialla. Scuola in presenza, ma con 2 casi i non vaccinati in dad (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid continua ad aumentare rapidamente: è più che raddoppiata raggiungendo 783 casi per 100.000 abitanti (24/12/2021 - 30/12/2021) contro 351 per ...

