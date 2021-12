Covid, da lunedì la Lombardia diventa gialla (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Lombardia ha superato contemporaneamente i tre parametri che determinano il passaggio di colore. A dare la notizia è stato il governatore Fontana Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Lombardia ha superato contemporaneamente i tre parametri che determinano il passaggio di colore. A dare la notizia è stato il governatore Fontana

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: 'Da lunedì la Lombardia torna in zona gialla' #Covid - barinewstv : Covid, Agenas: 14 regioni superano le soglie d’allerta in terapia intensiva. Si allarga la zona gialla da lunedì - LALAZIOMIA : Covid: Lombardia, Piemonte, lazio e Sicilia da lunedì gialle - Non usate la rubrica flash per le news! - caroliarita : RT @FrancoScarsell2: +++COVID+++ LOMBARDIA, PIEMONTE, LAZIO E SICILIA DA LUNEDÌ GIALLE. - TgrRaiLombardia : Da lunedì Lombardia in zona gialla - TGR Lombardia -