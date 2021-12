Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla (Di venerdì 31 dicembre 2021) commenta La circolazione del coronavirus in Italia è sempre più intensa, con un rapido aumento dei casi per la decima settimana consecutiva. In questo quadro in peggioramento, altre quattro Regioni (... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 dicembre 2021) commenta La circolazione del coronavirus in Italia è sempre più intensa, con un rapido aumento dei casi per la decima settimana consecutiva. In questo quadro in peggioramento,(...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: 'Da lunedì la Lombardia torna in zona gialla' #Covid - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla #Covid - LALAZIOMIA : Covid, Lazio da lunedì in giallo. Vaccino: terza dose al 42% della popolazione. Oggi 8.477 nuovi casi - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla #Covid - MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla #Covid -