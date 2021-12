Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla: con la Lombardia anche Lazio, Piemonte e Sicilia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Da lunedì 3 gennaio Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia passeranno in zona gialla. Secondo quanto si apprende, è in arrivo l’ordinanza del Ministro della Salute per il passaggio di fascia. Le quattro Regioni si aggiungono a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e Province autonome di Trento e Bolzano. Il primo a dare l’annuncio era stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana parlando degli ultimi dati Covid registrati sul territorio e anticipando che «i numeri del monitoraggio settimanale della cabina di regia del ministero della Salute e Iss confermano il superamento dei parametri da zona bianca». «L’espansione della variante Omicron ha accelerato la ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Da3 gennaiopasseranno in. Secondo quanto si apprende, è in arrivo l’ordinanza del Ministro della Salute per il passaggio di fascia. Lesi aggiungono a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e Province autonome di Trento e Bolzano. Il primo a dare l’annuncio era stato il presidente dellaAttilio Fontana parlando degli ultimi datiregistrati sul territorio e anticipando che «i numeri del monitoraggio settimanale della cabina di regia del ministero della Salute e Iss confermano il superamento dei parametri dabianca». «L’espansione della variante Omicron ha accelerato la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: 'Da lunedì la Lombardia torna in zona gialla' #Covid - Claudestar2012 : #Covid_19 #zonagialla Da lunedì la Lombardia torna in zona gialla - Ultima Ora - ANSA - ProDocente : Covid, in zona gialla da lunedì prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia - infoitinterno : Covid, da lunedì la Lombardia diventa gialla - infoitinterno : Covid, in zona gialla da lunedì prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia -