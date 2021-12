Covid, come sarà l'Italia dopo Capodanno: i colori e le zone delle Regioni dal 3 gennaio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono sette i territori Italiani fuori dalla zona bianca: Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, tutte in zona gialla. Anche il Piemonte verso il giallo. Ma l’incidenza schizza in tutta Italia e in alcune aree supera la soglia della zona arancione. Ecco i probabili cambi di colore Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono sette i territorini fuori dalla zona bianca: Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, tutte in zona gialla. Anche il Piemonte verso il giallo. Ma l’incidenza schizza in tuttae in alcune aree supera la soglia della zona arancione. Ecco i probabili cambi di colore

