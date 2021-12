Covid, come sarà l'Italia dopo Capodanno: i colori e le zone delle Regioni dal 3 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono sette i territori Italiani già fuori dalla zona bianca: Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, tutte in zona gialla. A queste, da lunedì si aggiungono in giallo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Ecco i cambi di colore Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono sette i territorini già fuori dalla zona bianca: Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, tutte in zona gialla. A queste, da lunedì si aggiungono in giallo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Ecco i cambi di colore

Ultime Notizie dalla rete : Covid come Mattarella: Draghi: 'Grazie per invito all'unità nazionale' - LE REAZIONI ...al capo dello Stato per essersi "fatto carico" del Paese in un momento difficile come quello della ... "Se qualcuno volesse nuovamente utilizzare l'allarme Covid, per indurre il presidente a modificare ...

Epstein: colpevole Ghislaine Maxwell, partner e sodale finanziere pedofilo ... hanno soggiornato personaggi illustri, alcuni dei quali sono sui taccuini degli inquirenti, come ...Alison Nathan che la reclusa possa essere presto ricevere la terza dose del vaccino anti - Covid. ...

Covid, come sarà l'Italia dopo Capodanno: i colori e le zone delle Regioni dal 3 gennaio Sky Tg24 Covid dilagante, si blocca un altro campionato Il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID–19, ...

BUON 2022 DA NAPOLI VILLAGE (VIDEO) NAPOLI – Buon Anno 2022 dalla redazione di Napoli Village, che possa essere un anno pieno di gioia, felicità salute e allegria sperando che il Covid sia spazzato via per sempre e possiamo tornare ...

