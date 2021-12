Covid, Brusaferro: “Netta crescita Omicron, aumenteranno ricoveri” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Variante Omicron in Netta crescita, nelle prossime 3-4 settimane aumenteranno ricoveri e terapie intensive. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Cts, nel video in cui illustra i dati del monitoraggio dell’epidemia di Covid-19. Per quanto riguarda la Omicron, dall’ultima flash survey che monitora le varianti di preoccupazione (Voc) di Sars-CoV-2 in Italia effettuata il 20 dicembre, emergeva “una co-circolazione”: un quadro in cui “la variante Delta era ancora prevalente, ma la variante Omicron era in Netta crescita, con percentuali superiori al 20%”. La media nazionale è pari al 21%, “anche se con grandi differenze da regione a regione”. “La ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 dicembre 2021) Variantein, nelle prossime 3-4 settimanee terapie intensive. Così Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Cts, nel video in cui illustra i dati del monitoraggio dell’epidemia di-19. Per quanto riguarda la, dall’ultima flash survey che monitora le varianti di preoccupazione (Voc) di Sars-CoV-2 in Italia effettuata il 20 dicembre, emergeva “una co-circolazione”: un quadro in cui “la variante Delta era ancora prevalente, ma la varianteera in, con percentuali superiori al 20%”. La media nazionale è pari al 21%, “anche se con grandi differenze da regione a regione”. “La ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: curve in netta crescita tra under 12 e under 20 #Covid - Agenzia_Ansa : Covid, Brusaferro: la circolazione del virus è sempre più intensa, la curva sale. Rezza: Il tasso di incidenza di… - salutegreen24 : Variante Omicron in netta crescita, nelle prossime 3-4 settimane aumenteranno ricoveri e terapie intensive. Così Si… - infoitinterno : Covid, Brusaferro: «Più responsabilità e mascherine Ffp2, durante le feste vacciniamo i bimbi» - infoitinterno : Covid, Brusaferro: 'Netta crescita Omicron, aumenteranno ricoveri' -