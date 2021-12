Covid | Brusaferro | “Netta crescita Omicron | aumenteranno ricoveri”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Variantein, nelle prossime 3-4 settimanee terapie intensive. Così Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Cts, nel video in cui illustra i dati del monitoraggio dell’epidemia di-19. Per quanto riguarda la, dall’ultima flash survey che monitora le varianti di preoccupazione (Voc) di Sars-CoV-2 in Italia effettuata il 20 dicembre, emergeva “una co-circolazione”: un quadro in cui “la variante Delta era ancora prevalente, ma la varianteera in, con percentuali superiori al 20%”. La media nazionale è pari al 21%, “anche se con grandi differenze da regione a regione”. “La ...

Così Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Cts, nel video in cui illustra i dati del monitoraggio dell'epidemia di- 19. Leggi ancheoggi ...... aggiornata al 30 dicembre, che accompagna il monitoraggio settimanale dei casiin Italia. Il valore più basso è in Molise con 207 casi e la Sardegna con 226 ogni 100 mila abitanti.: ...Venerdì, 31 dicembre 2021 Home > aiTv > Brusaferro: "Aumentate le ospedalizzazioni per Covid, sia in area medica che in terapia intensiva" (Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2021 "Vediamo che per quant ..."L'Rt si mantiene sostanzialmente sopra il livello di 1: quello per sintomi rimane all'1,22% e quello per ospedalizzazioni a 1,11%. Indicatori che ci ...