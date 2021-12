Covid: Auckland City rinuncia a Mondiale per Club (Di venerdì 31 dicembre 2021) I campioni d'Oceania dell'Auckland City non prenderanno parte al prossimo Mondiale per Club, in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 12 febbraio., a causa delle rigide restrizioni sui viaggi e ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) I campioni d'Oceania dell'non prenderanno parte al prossimoper, in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 12 febbraio., a causa delle rigide restrizioni sui viaggi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Auckland Covid: Auckland City rinuncia a Mondiale per Club Lo ha comunicato la Fifa, spiegando che Auckland "ha dovuto ritirarsi dal torneo" a causa della riapertura ritardata dei confini della Nuova Zelanda, per la pandemia. Il Pirae si unirà ai campioni ...

In Nuova Zelanda è già il 2022 ...o ridimensionati in molte città a causa del nuovo aumento di contagi di Covid - 19. La prima ad accogliere il nuovo anno è stata la Nuova Zelanda, con proiezioni di luci in luoghi simbolo di Auckland ...

Covid: Auckland City rinuncia a Mondiale per Club - Calcio Agenzia ANSA Covid: Auckland City rinuncia a Mondiale per Club I campioni d'Oceania dell'Auckland City non prenderanno parte al prossimo Mondiale per club, in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 12 febbraio., a causa delle rigide restrizioni sui viaggi e ...

Capodanno nel mondo tra restrizioni e speranze per il nuovo anno Sono cominciate nel mondo le celebrazioni per il Capodanno 2022, nonostante i festeggiamenti siano stati cancellati o ridimensionati in molte città a causa del nuovo aumento di contagi di Covid-19. Ne ...

