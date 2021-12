Covid, Abrignani (CTS): «Senza vaccini guardando a 2020 avremmo 2000 morti al giorno» (Di venerdì 31 dicembre 2021) «Senza vaccini, guardando ai dati del 2020, oggi avremmo 10mila persone in terapia intensiva e 2mila morti al giorno». Sono le parole con cui il professor Sergio Abrignani, a Repubblica del 31 dicembre, risponde indirettamente a quanti si chiedono se la campagna di vaccinazione abbia funzionato. Covid, i numeri se tutti fossero vaccinati I vaccini evitano le ospedalizzazioni, i casi gravi e le morti e, in base ai numeri, stanno facendo il loro lavoro. Anzi potrebbero farlo di più se le percentuali fossero più alte. «Se fossimo tutti vaccinati - ha chiarito il medico - oggi avremmo 440 ricoverati in terapia intensiva invece di 1.200 e saremmo tutti in zona bianca». Parole ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 31 dicembre 2021) «ai dati del, oggi10mila persone in terapia intensiva e 2milaal». Sono le parole con cui il professor Sergio, a Repubblica del 31 dicembre, risponde indirettamente a quanti si chiedono se la campagna di vaccinazione abbia funzionato., i numeri se tutti fossero vaccinati Ievitano le ospedalizzazioni, i casi gravi e lee, in base ai numeri, stanno facendo il loro lavoro. Anzi potrebbero farlo di più se le percentuali fossero più alte. «Se fossimo tutti vaccinati - ha chiarito il medico - oggi440 ricoverati in terapia intensiva invece di 1.200 e saremmo tutti in zona bianca». Parole ...

