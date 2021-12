Covid-19 | Il comunicato UFFICIALE dell’Inter | tre giocatori positivi

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - ladyonorato : Fonti ufficiali hanno comunicato che il governo della regione indiana dell’Uttar Pradesh con oltre 241 milioni di a… - DiMarzio : #Dzeko, Cordaz e Satrian#o positivi al Covid: il comunicato dell'#Inter - Royal_Ryder : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - newsjlive : ??| Comunicato @juventusfc: “Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid comunicato

Governo

ROMA - Un giocatore è stato trovato positivo al. La Roma hache nel primo giro di tamponi dopo il rientro dalle vacanze il giallorosso - che per motivi di privacy ha chiesto di rimanere anonimo - è stato trovato positivo e già in ...L'Inter hacon una nota ufficiale la positività aldi tre giocatori: Dzeko, Cordaz e Satriano soni calciatori posti in isolamento L'Inter hacon una nota ufficiale la positività al ...Questo il comunicato del Napoli: "Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia - si ...Il Covid-19 ha colpito anche l'Inter: il comunicato ufficiale ha dato notizia della positività di tre calciatori ...