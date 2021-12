Covid-19: Dieci Faq della regione Toscana per spiegare le ultime disposizioni nazionali e regionali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dieci Faq aggiornate alle più recenti disposizioni nella lotta al Covid, nazionali e regionali, del 29 dicembre, in particolare l’ordinanza numero 66 del presidente della Giunta regionale Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 dicembre 2021)Faq aggiornate alle più recentinella lotta al, del 29 dicembre, in particolare l’ordinanza numero 66 del presidenteGiunta regionale Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo tedesco ha inserito l'Italia, il Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio Covid… - FirenzePost : Covid-19: Dieci Faq della regione Toscana per spiegare le ultime disposizioni nazionali e regionali - ilGiunco : Coronavirus - Contatti, tamponi, quarantene: le faq per le nuove disposizioni - - toscananotizie : #Covid, contatti, tamponi, quarantene: 10 faq spiegano le nuove disposizioni nazionali e regionali ??… - alehatesu : a me in realtà il 2020 non ha fatto proprio cagare ecco, ovvio però che senza covid sarebbe stato tutto dieci volte… -