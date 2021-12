“Cotto e Mangiato”: mousse di torrone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dessert goloso e raffinato, da preparare in pochi minuti e con pochi ingredienti. Ecco la mousse di torrone. Cotta e mangiata! Ingredienti 130 g torrone bianco, 100 ml panna, 200 g mascarpone, 150 g panna, 1 cucchiaio di zucchero Procedimento Tritiamo grossolanamente il torrone. In un pentolino, scaldiamo dolcemente la panna (100 ml) con il torrone, mescolando fino a sciogliere completamente quest’ultimo. Lasciamo raffreddare. In una ciotola, con le fruste elettriche, lavoriamo il mascarpone insieme alla panna ed il cucchiaio di zucchero semolato. Ottenuto una crema omogenea e sostenuta, aggiungiamo il torrone sciolto e ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dessert goloso e raffinato, da preparare in pochi minuti e con pochi ingredienti. Ecco ladi. Cotta e mangiata! Ingredienti 130 gbianco, 100 ml panna, 200 g mascarpone, 150 g panna, 1 cucchiaio di zucchero Procedimento Tritiamo grossolanamente il. In un pentolino, scaldiamo dolcemente la panna (100 ml) con il, mescolando fino a sciogliere completamente quest’ultimo. Lasciamo raffreddare. In una ciotola, con le fruste elettriche, lavoriamo il mascarpone insieme alla panna ed il cucchiaio di zucchero semolato. Ottenuto una crema omogenea e sostenuta, aggiungiamo ilsciolto e ...

