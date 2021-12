Cos’è il Long Covid e come sarà curato nel 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Devo scegliere tra parlare o camminare”. Jasmine Hayer, una ragazza di 32 anni di Londra, ha raccontato alla Bbc come è stata costretta a trasferirsi quest’estate a casa dei genitori. Era pronta a diventare insegnante di yoga, ma dopo avere preso il Covid non riusciva più a stare in piedi. A nove mesi dal contagio, la ragazza non riesce più ad alzare un braccio, per cui dovrà reinventarsi nel mondo del lavoro. Sente ancora molta pressione nel petto, palpitazioni, fatica a respirare e ansia. come Jasmine ci sono migliaia di persone al mondo. La sindrome, chiamata Long Covid, è stata ufficialmente riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in questa pandemia. L’Oms ha definito il Long Covid una “post-Covid condition”, che “si verifica ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Devo scegliere tra parlare o camminare”. Jasmine Hayer, una ragazza di 32 anni di Londra, ha raccontato alla Bbcè stata costretta a trasferirsi quest’estate a casa dei genitori. Era pronta a diventare insegnante di yoga, ma dopo avere preso ilnon riusciva più a stare in piedi. A nove mesi dal contagio, la ragazza non riesce più ad alzare un braccio, per cui dovrà reinventarsi nel mondo del lavoro. Sente ancora molta pressione nel petto, palpitazioni, fatica a respirare e ansia.Jasmine ci sono migliaia di persone al mondo. La sindrome, chiamata, è stata ufficialmente riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in questa pandemia. L’Oms ha definito iluna “post-condition”, che “si verifica ...

