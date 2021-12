Cosa fare a Roma con i bambini sabato 1 e domenica 2 gennaio 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'attività di domenica 2 gennaio a partire dalle ore 15.00 è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni, con prenotazione obbligatoria a didattica@cinecittaluce.it entro il giorno precedente la data dell'... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'attività dia partire dalle ore 15.00 è dedicata adai 5 ai 12 anni, con prenotazione obbligatoria a didattica@cinecittaluce.it entro il giorno precedente la data dell'...

Advertising

CarloCalenda : Per cortesia leggete la lettera di #Burzi. È una testimonianza dignitosa, tragica e spietata. È l’unica cosa che po… - ignaziocorrao : Sembrava che #Cingolani stesse per fare la prima cosa buona da quando lo hanno fatto ministro, ossia dimettersi. Invece niente. - reportrai3 : Quanto ancora dovremo aspettare per rendere il nostro sistema sanitario al passo con i tempi e con le sfide di oggi… - lisa__lisah : Fare qualsiasi cosa con Beyoncé in cuffia è controproducente una cosa che puoi fare in 5 min la fai in 3 ore - Fistazolam : Ragazzi comunque non è che ci si può svegliare la mattina e pretendere il supporto psicologico di base. Servono rif… -