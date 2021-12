Cosa dicono di noi gli sticker che inviamo su Whatsapp

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) A volte quando mi capita di vedere online dei meme stupidissimi o qualche articolo di gossip su chi sta frequentando Kim Kardashian in questo momento, mi chiedopenseranno di noi le creature del futuro che dovranno studiarci. Risaliranno ai nostri archivi digitali e da lì dovranno capire chefacevamo negli anni Venti. Si chiederanno, ad esempio, come mai ci facevamo cento foto identiche con i filtri con le orecchie da cane e la lingua fuori, oppure perché solo il 7 percento di noi usava l’emoticon della pesca per indicare davvero il frutto. Sicuramente dovremo tenere conto del momento in cui abbiamo abbandonato il linguaggio verbale per dedicarci unicamente aglisono gliÈ successo un mese fa circa, quandoha annunciato che avrebbe presto ...