Cosa c’è di sbagliato nell’intervista di Lukaku

(Di venerdì 31 dicembre 2021) All’Inter ha giocato una finale europea, vinto uno scudetto, è diventato il leader tecnico e carismatico per la prima volta nella sua carriera. Si è sentito circondato del bene che sembrava rincorrere da tutta la vita. Ha detto che si sentiva a casa, e i tifosi lo adoravano. Poi, nella prima settimana di agosto dell’anno appena concluso, Romeluè diventato ufficialmente un giocatore del Chelsea. Erano le settimane in cui la dirigenza dell’Inter contava i soldi e i calciatori sacrificabili; Hakimi però era già andato via e sembrava aver allontanato lo spettro del sacrificio estremo, quello del calciatore che sembrava l’essenza stessa dell’Inter. Invecese ne è andato, all’improvviso, dopo settimane di entusiasmo e abbracci con Inzaghi. Mentre ragionavamo su come il tecnico avrebbe utilizzato un attaccante simile,...