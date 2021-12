CorSport: c’è l’accordo tra Insigne e il Toronto, si attende la firma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport non ha dubbi: l’accordo tra Lorenzo Insigne e il Canada c’è, le parti si mantengono in stretto contatto, la trattativa è chiusa. A questo punto si attende solo la firma, che potrebbe arrivare a inizio gennaio, dato che c’è fretta di depositare il contratto: la Mls inizia a marzo. Il capitano del Napoli da domani sarà a tutti gli effetti uno svincolato. “La Mls comincerà a marzo e a breve dovrà formalizzare, ma l’accordo c’è: si attende la firma”. “Le parti si mantengono in stretto contatto: i primi giorni dell’anno che verrà potrebbero essere quelli della firma”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport non ha dubbi:tra Lorenzoe il Canada c’è, le parti si mantengono in stretto contatto, la trattativa è chiusa. A questo punto sisolo la, che potrebbe arrivare a inizio gennaio, dato che c’è fretta di depositare il contratto: la Mls inizia a marzo. Il capitano del Napoli da domani sarà a tutti gli effetti uno svincolato. “La Mls comincerà a marzo e a breve dovrà formalizzare, mac’è: sila”. “Le parti si mantengono in stretto contatto: i primi giorni dell’anno che verrà potrebbero essere quelli della”. L'articolo ilNapolista.

