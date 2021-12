Coronavirus, nuovo record di positivi: 144.243 casi e 155 morti in un giorno. Il tasso di positività sale all’11,8% (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il bollettino del 31 dicembre 2021 Sono 155 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 137.402. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +144.243 positivi. Sono 6.125.683 i casi totali dall’inizio della pandemia, mentre sono 900.984 gli attualmente positivi nel Paese. La situazione negli ospedali In 11.150 sono ricoverati con sintomi negli ospedali d’Italia. Sono 1.260 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 119 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 888.574 si trovano in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 5.087.297 unità. Tamponi e tasso di ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il bollettino del 31 dicembre 2021 Sono 155 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19così a 137.402. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +144.243. Sono 6.125.683 itotali dall’inizio della pandemia, mentre sono 900.984 gli attualmentenel Paese. La situazione negli ospedali In 11.150 sono ricoverati con sintomi negli ospedali d’Italia. Sono 1.260 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 119 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 888.574 si trovano in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 5.087.297 unità. Tamponi edi ...

Advertising

fanpage : In un nuovo studio è stato dimostrato che la pillola di Merck ha eliminato totalmente il coronavirus SARS-CoV-2 inf… - sole24ore : #Coronavirus, in #Italia nuovo #record: 144.243 casi e 155 morti - Corriere : In Italia nuovo record di casi da inizio pandemia: 50.599 nuovi contagi, 141 morti, positività a 5,4% - infoitinterno : ULTIM'ORA – CORONAVIRUS: nuovo record di contagi in Italia, sono più di 144 mila! - radiosonar_net : #31dicembre2021 ovvero #ultimodellanno: finirà la Pandemia del #coronavirus? Giove con i pesci, Marte con i gemel… -