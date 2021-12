Coronavirus in Toscana: 9 morti (età media 74 anni), oggi 31 dicembre. E 16.886 contagi (oltre mille più di ieri) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 9 i morti per Coronavirus registrati in Toscana, oggi 31 dicembre 2021. Si tratta di 7 uomini e 2 donne con età media di 74 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le nove persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Livorno. Mentre salgono ancora i contagiati: 16.886 (8.789 confermati con tampone molecolare e 8.097 da test rapido antigenico) con età media di 37 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 9 iperregistrati in312021. Si tratta di 7 uomini e 2 donne con etàdi 74. Relativamente alla provincia di residenza, le nove persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Livorno. Mentre salgono ancora iati: 16.886 (8.789 confermati con tampone molecolare e 8.097 da test rapido antigenico) con etàdi 37L'articolo proviene da Firenze Post.

