Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 dicembre: 144.243 nuovi casi, 155 decessi. Indice di positività all’11,8 per cento (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 144.243 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in crescita rispetto ai 126.888 del giorno precedente. Le vittime sono 155 (mentre il dato precedente era 156). Il totale dei decessi sale dunque a 137.402. So ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 144.243 idiregistrati nelle ultime 24 ore in, in crescita rispetto ai 126.888 del giorno precedente. Le vittime sono 155 (mentre il dato precedente era 156). Il totale deisale dunque a 137.402. So ... sul sito.

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, in #Italia nuovo #record: 144.243 casi e 155 morti - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Corriere : In Italia 44.595 nuovi casi: mai così tanti da inizio pandemia. Le vittime sono 168: i... - polato_maurizio : Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 31 dicembre. LIVE - cocchi2a : RT @Emergenza24Pro: UPDATE [31.12-17:30] #Italia +144.243 nuovi contagi (peggior dato di sempre) +155 morti +137.402 morti da inizio pand… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus oggi, In Italia nuovo record di casi (144.243) e 155 morti In quelle dei vaccini l'andamento in tempo reale delle campagne di somministrazione in Italia e nel mondo . Le mappe: Coronavirus - Vaccini - Vaccini nel mondo Gli approfondimenti La pandemia chiede ...

Coronavirus, il bollettino: 144.243 nuovi casi e tasso di positività 11,7%, 155 i morti Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: continuano a salire i nuovi casi, 144.243 (ieri 126.888) su 1.224.025 con tasso di positività 11,7%. Sono 155 i decessi (ieri 156), aumentano i ricoveri con sintomi (+284) e ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid Sicilia, nuovo record: 5.463 positivi PALERMO – Sono 5.463 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia a fronte di 62.437 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.963. Il tasso di posit ...

Il 2021 finisce con il record di nuovi positivi in Trentino: 1.307 TRENTO . Una chiusura d'anno purtroppo record per i casi positivi nel nostro territorio: sono 1.307 i tamponi che attestano positività al Covid - 19 registrati dal bollettino di oggi, 31... Leggi ...

In quelle dei vaccini l'andamento in tempo reale delle campagne di somministrazione ine nel mondo . Le mappe:- Vaccini - Vaccini nel mondo Gli approfondimenti La pandemia chiede ...Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazionein: continuano a salire i nuovi casi, 144.243 (ieri 126.888) su 1.224.025 con tasso di positività 11,7%. Sono 155 i decessi (ieri 156), aumentano i ricoveri con sintomi (+284) e ...PALERMO – Sono 5.463 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia a fronte di 62.437 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.963. Il tasso di posit ...TRENTO . Una chiusura d'anno purtroppo record per i casi positivi nel nostro territorio: sono 1.307 i tamponi che attestano positività al Covid - 19 registrati dal bollettino di oggi, 31... Leggi ...