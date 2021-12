Coronavirus | il rugby si ferma | sospesi i campionati nazionali fino al 30 gennaio

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La Federazione Italianaha sospeso tutta l’attività agonistica e non agonistica a livello nazionaleal 302022. In un comunicato ufficiale la Fedeha sottolineato come questa decisione si sia resa necessaria per via dell’emergenza sanitaria Covid-19: «La Federazione invita le Società ed i propri tesserati a contribuire attivamente al contenimento del contagio attenendosi scrupolosamente, nello svolgimento dell’attività di allenamento, alle misure previste dal vigente Protocollo FIR per l’organizzazione degli allenamenti e dell’attività agonistica nazionale». Le uniche competizioni diche non subiranno sospensioni saranno la Peroni TOP10 e la Coppa Italia, che invece proseguiranno normalmente con il loro calendario. Immagine di copertina: Ansa Leggi ...

