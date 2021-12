Corona, che fine ha fatto la regina della musica dance anni Novanta? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Corona, la cantante brasiliana che ha raggiunto il successo negli anni Novanta quando è esplosa con le hit che hanno scalato le classifiche della musica dance, stasera ritornerà ad essere protagonista sui palchi nostrani, poichè è tra gli ospiti più attesi de “L’Anno Che Verrà” il classico appuntamento di Raiuno per salutare il nuovo anno partire dalle 21:00. Olga Maria De Souza ha preso il nome d’arte dal progetto Corona del gruppo dance di cui faceva parte insieme a Jenny B e Sandy Chambers. Il singolo The Rhythm Of The Night lancia la carriera di Corona e diventa il brano più venduto in Italia nel 1994 ed è rimasto in classifica per 6 mesi: The Rhythm Of The Night ha conquistato anche le chart britanniche nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021), la cantante brasiliana che ha raggiunto il successo negliquando è esplosa con le hit che hanno scalato le classifiche, stasera ritornerà ad essere protagonista sui palchi nostrani, poichè è tra gli ospiti più attesi de “L’Anno Che Verrà” il classico appuntamento di Raiuno per salutare il nuovo anno partire dalle 21:00. Olga Maria De Souza ha preso il nome d’arte dal progettodel gruppodi cui faceva parte insieme a Jenny B e Sandy Chambers. Il singolo The Rhythm Of The Night lancia la carriera die diventa il brano più venduto in Italia nel 1994 ed è rimasto in classifica per 6 mesi: The Rhythm Of The Night ha conquistato anche le chart britche nel ...

