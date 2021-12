Cordiale telefonata tra Berlusconi e Putin per gli auguri di fine anno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente Silvio Berlusconi ha avuto una lunga e Cordiale telefonata con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Lo rende noto Forza Italia. Oltre agli auguri per l'inizio del nuovo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente Silvioha avuto una lunga econ il presidente della Federazione Russa, Vladimir. Lo rende noto Forza Italia. Oltre agliper l'inizio del nuovo ...

