Coppa d'Africa, Osimhen non convocato dalla Nigeria: il motivo (Di venerdì 31 dicembre 2021) La notizia più importante della mattinata è sicuramente quella della mancata convocazione di Victor Osimhen da parte della Nigeria per la Coppa d'Africa. L'attaccante del Napoli è stato escluso dalla lista dei convocati ed è stato sostituito da Henry Onyekuru, attaccante dell'Olympiakos. Osimhen Napoli Sui social network, soprattutto Twitter, molti Nigeriani hanno attaccato il Napoli, accusandolo di aver costretto Osimhen a rinunciare alla convocazione. A difesa del club partenopeo è intervenuto Oma Akatugba, giornalista e amico del giocatore. Akatugba, rispondendo a diversi tweet dei tifosi Nigeriani, ha spiegato chiaramente che il Napoli non ha colpe su questa situazione è l'unico motivo di questa scelta ...

