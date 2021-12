Conto corrente online | quanto si risparmia davvero rispetto al conto tradizionale

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Le spese per la tenuta di unbancario lievitano di anno in anno, mare è possibile, vediamo come. Secondo l'ultima indagine condotta da Bankitalia, nel 2020 la spesa di gestione di unbancarioè...

ROMA - Nel 2020, la spesa di gestione di unbancario è stata mediamente di 90,9 euro. Sono 0,2 euro in più rispetto al 2019. Bankitalia spiega che si tratta del quinto aumento consecutivo della spesa, "sebbene di importo molto ...Ecco quanto costa la gestione di un conto corrente. Secondo Bankitalia per quelli tradizionali si parla di 90,9 euro l'anno, che però scendono a 21,4 se si tratta di quelli online ...