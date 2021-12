Contagi, tamponi e ricoveri: la situazione Covid in Italia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Record di Contagi Covid in Italia dove ieri sono stati registrati 126.888 nuovi casi e 156 vittime. La circolazione del coronavirus è aumentata e l’effetto della variante Omicron è crescente, evidenzia la Fondazione Gimbe. “E’ una situazione molto allarmante anche se, oggettivamente, abbiamo un argine con il vaccino, almeno per quanto riguarda le infezioni gravi. Omicron, però, ha letteralmente sparigliato anche rispetto a molte considerazioni su cui venivano basate le indicazioni per il futuro”, con la sua capacità di bucare l’immunità, da vaccino e da guarigione, sottolinea Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. “Arriveremo a 150mila-200mila Contagi al giorno. Con la variante Omicron per i non vaccinati è una roulette russa” dice il professor Matteo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Record diindove ieri sono stati registrati 126.888 nuovi casi e 156 vittime. La circolazione del coronavirus è aumentata e l’effetto della variante Omicron è crescente, evidenzia la Fondazione Gimbe. “E’ unamolto allarmante anche se, oggettivamente, abbiamo un argine con il vaccino, almeno per quanto riguarda le infezioni gravi. Omicron, però, ha letteralmente sparigliato anche rispetto a molte considerazioni su cui venivano basate le indicazioni per il futuro”, con la sua capacità di bucare l’immunità, da vaccino e da guarigione, sottolinea Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. “Arriveremo a 150mila-200milaal giorno. Con la variante Omicron per i non vaccinati è una roulette russa” dice il professor Matteo ...

