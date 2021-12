Contagi in ascesa, per convincere tutti arrivano i bonus: 500 euro per chi farà la terza dose (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando le maniere forti non convincono, si passa alla pecunia: tra le varie proposte fa capolino un bonus da 500 euro per chi accetterà di farsi inoculare anche la terza dose del vaccino anti Covid. Restrizioni da semi lockdown e minacce di sanzioni sembrano non essere sufficienti a spronare la popolazione a vaccinarsi. A chi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando le maniere forti non convincono, si passa alla pecunia: tra le varie proposte fa capolino unda 500per chi accetterà di farsi inoculare anche ladel vaccino anti Covid. Restrizioni da semi lockdown e minacce di sanzioni sembrano non essere sufficienti a spronare la popolazione a vaccinarsi. A chi L'articolo proviene da Leggilo.org.

