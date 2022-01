Contagi ancora in crescita. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 144.243 e 155 le vittime. Il tasso di positività sale all’11,7% (Di venerdì 31 dicembre 2021) ancora un record di nuovi casi di Covid in Italia. nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, i Contagi 144.243 in più, contro i 126.888 di ieri (leggi l’articolo) a fronte di 1.224.025 tamponi processati (ieri erano stati 1.150.352), con un tasso di positività che sale all’11,78% (ieri era 11,0%). Le vittime sono 155, uno in meno di ieri, che portano il totale a 137.402 decessi dall’inizio dell’epidemia. Il numero dei ricoveri ordinari sale a 11.150 (+284 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.260 (+34), con 119 ingressi del giorno (ieri 134). I dimessi/guariti crescono di 22.579 unità, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021)un record didi Covid in Italia.24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, i144.243 in più, contro i 126.888 di ieri (leggi l’articolo) a fronte di 1.224.025 tamponi processati (ieri erano stati 1.150.352), con undiche,78% (ieri era 11,0%). Le155, uno in meno di ieri, che portano il totale a 137.402 decessi dall’inizio dell’epidemia. Il numero dei ricoveri ordinaria 11.150 (+284 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.260 (+34), con 119 ingressi del giorno (ieri 134). I dimessi/guariti crescono di 22.579 unità, ...

