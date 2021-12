Concerto di Capodanno su Rai 1: condotto da Amadeus, in diretta da Terni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Concerto di Capodanno su Rai 1, “L’Anno che Verrà”, condotto da Amadeus sarà trasmesso in diretta da Terni. Tutte le informazioni utili. La pandemia non ferma il tradizionale Concerto di Capodanno su Rai 1, “L’Anno che Verrà“, che sarà trasmesso in diretta da Terni la sera del 31 dicembre, intorno alle 21.00, subito dopo il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 31 dicembre 2021)disu Rai 1, “L’Anno che Verrà”,dasarà trasmesso inda. Tutte le informazioni utili. La pandemia non ferma il tradizionaledisu Rai 1, “L’Anno che Verrà“, che sarà trasmesso indala sera del 31 dicembre, intorno alle 21.00, subito dopo il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Concerto Capodanno Per Capodanno niente feste nelle piazze. A Roma si ferma anche la "maratonina" Nella capitale, dopo l'annullamento del concerto di Capodanno al Circo Massimo, il sindaco Roberto Gualtieri ha cancellato la maratona We Run Rome che si doveva tenere oggi dopo che il Servizio di ...

Cosa potremo fare per Capodanno a Milano: le regole del nuovo decreto Covid - Milano Post Non ci sarà dunque il tradizionale concerto di Capodanno in piazza Duomo, che per altro era già stato annullato dal sindaco Sala prima della stretta del governo. Anche altri tipi di eventi all'aperto ...

Concerto di Capodanno 2022 — Ferrara Terra e Acqua Ferrara Terra e Acqua Capodanno, concerto in Sala della Giostra Occorre prenotare Concerto di Capodanno domani primo gennaio, a Poggio a Caiano. Alle 17 in Sala della Giostra si esibirà l’orchestra delle Colline Medicee, sotto la direzione di Massimo Annibali e la direzione ...

Banda Città di Forlì, torna domani l’atteso concerto di Capodanno Si terrà domani pomeriggio alle ore 15.30 il Concerto di Capodanno della Banda Città di Forlì. Dopo un anno di assenza, dovuto al lockdown, il Teatro Diego Fabbri tornerà ad ospitare l’appuntamento au ...

