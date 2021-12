Con 10 positivi riempito il reparto Covid. Scatta l'emergenza e si recuperano altri 4 posti (Di venerdì 31 dicembre 2021) SENIGALLIA - riempito il reparto Covid nell'ospedale cittadino mentre è al vaglio la conversione di una parte della Rsa di Corinaldo in struttura Covid. I positivi continuano a crescere in città e nel ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 31 dicembre 2021) SENIGALLIA -ilnell'ospedale cittadino mentre è al vaglio la conversione di una parte della Rsa di Corinaldo in struttura. Icontinuano a crescere in città e nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 779.463 gli attualmente positivi al Covid, 104.598 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi t… - petergomezblog : Quarantene in classe, sul tavolo del governo anche l’ipotesi di “differenziare” gli studenti: con due positivi, i v… - RegLombardia : ?? A fronte di 229.059 tamponi effettuati, sono 39.152 i nuovi positivi (17%). ?? Consulta online la piattaforma con… - zettai_Ari : RT @RadioGenova: La pandemia dei vaccinati. Dottoressa conta tamponi positivi del 30/12/2021 fatti in farmacia: 42 positivi Covid di cui 4… - TR27612780 : RT @RadioGenova: La pandemia dei vaccinati. Dottoressa conta tamponi positivi del 30/12/2021 fatti in farmacia: 42 positivi Covid di cui 4… -