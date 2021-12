Come si fa la Rainbow cake, la torta preferita di Jared Leto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una Rainbow cake con 50 candeline: così l’attore, regista e musicista americano Jared Leto ha festeggiato il compleanno, lo scorso 26 dicembre, postando poi sul suo profilo Instagram un selfie con una fetta della torta arcobaleno. È solo l’ultimo omaggio al celebre dessert multicolor che, negli ultimi undici anni, ha conquistato pastry chef, cake designer e semplici appassionati, tra cui Serena Williams - che sempre su Instagram, lo scorso settembre, ha postato un video in cui lo cucina con sua figlia - a Emma Marrone, che la cucinò nel 2016 a Bake Off Italia (vincendo il talent tv) insieme al cantante Antonino Spadaccino. Per il suo «valore simbolico», soprattutto, visto che l’arcobaleno è simbolo della pace e anche dei diritti lgbt. La storia della Rainbow ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Unacon 50 candeline: così l’attore, regista e musicista americanoha festeggiato il compleanno, lo scorso 26 dicembre, postando poi sul suo profilo Instagram un selfie con una fetta dellaarcobaleno. È solo l’ultimo omaggio al celebre dessert multicolor che, negli ultimi undici anni, ha conquistato pastry chef,designer e semplici appassionati, tra cui Serena Williams - che sempre su Instagram, lo scorso settembre, ha postato un video in cui lo cucina con sua figlia - a Emma Marrone, che la cucinò nel 2016 a Bake Off Italia (vincendo il talent tv) insieme al cantante Antonino Spadaccino. Per il suo «valore simbolico», soprattutto, visto che l’arcobaleno è simbolo della pace e anche dei diritti lgbt. La storia della...

Advertising

rainbow_vals : RT @87miste: Pensa vivere in uno Stato che dà il bonus rubinetti e docce ma fa saltare quello sullo psicologo, come se dopo due anni in que… - Rainbow_Uapa : RT @carloemme50: Penso a stasera. Al mio gatto che mi guarderà con gli occhi spalancati come a chiedermi cosa stia succedendo, teso come un… - nelumbo_rainbow : L'anno scorso ho passato il 31 Dicembre terrorizzata per il primo tampone, a distanza di un anno ormai vado dal far… - rainbow_vals : RT @llyfrausandrain: mi manca simone balestra come devo fare - rainbow_vals : RT @ceofbooks: Te festeggia capodanno che io te raggiungo cor coso, si cor coso come se chiama.. ah si, te raggiungo cor cazzo -