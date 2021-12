“Come lo hanno trovato”. Paolo Calissano, emergono nuovi dettagli sulla morte e il cadavere dell’attore (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’attore Paolo Calissano, volto celebre di molte fiction, è stato trovato morto in casa nella tarda serata di ieri a Roma. I carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118 sono intervenuti nella casa dell’attore, dopo una segnalazione arrivata al 112. Calissano, che aveva 54 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto. Volto noto di fiction televisive e concorrente dell’isola dei Famosi, Paolo Calissano era nato a Genova il 18 febbraio 1967 ed era figlio di un ufficiale dell’aeronautica militare e di un’aristocratica, Mercedes Galeotti de’ Teasti dei conti di Mantova. Nel settembre 2005, una ballerina brasiliana, Ana Lucia Bandeira Bezerra, muore per un’overdose di cocaina nel suo appartamento di Genova e Paolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’attore, volto celebre di molte fiction, è statomorto in casa nella tarda serata di ieri a Roma. I carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118 sono intervenuti nella casa, dopo una segnalazione arrivata al 112., che aveva 54 anni, è statosenza vita nel suo letto. Volto noto di fiction televisive e concorrente dell’isola dei Famosi,era nato a Genova il 18 febbraio 1967 ed era figlio di un ufficiale dell’aeronautica militare e di un’aristocratica, Mercedes Galeotti de’ Teasti dei conti di Mantova. Nel settembre 2005, una ballerina brasiliana, Ana Lucia Bandeira Bezerra, muore per un’overdose di cocaina nel suo appartamento di Genova e...

