Come è morto Paolo Calissano, l’attore trovato senza vita a Roma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Come è morto Paolo Calissano? Risale a poche ore fa la notizia della scomparsa dell’attore, il cui corpo è stato trovato privo di vita a Roma. Nella terza serata di ieri, il corpo di Paolo Calissano è stato rinvenuto nella sua abitazione di Roma Nord. Accanto al corpo confezioni di psicofarmaci. A trovare il cadavere di Paolo Calissano sono stati i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118. L’intervento del personale medico era stato richiesto in seguito ad una segnalazione arrivata nella notte al 112. A dare l’allarme era stata la compagna dell’attore. Preoccupata, non aveva ricevuto notizie di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021)? Risale a poche ore fa la notizia della scomparsa del, il cui corpo è statoprivo di. Nella terza serata di ieri, il corpo diè stato rinvenuto nella sua abitazione diNord. Accanto al corpo confezioni di psicofarmaci. A trovare il cadavere disono stati i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118. L’intervento del personale medico era stato richiesto in seguito ad una segnalazione arrivata nella notte al 112. A dare l’allarme era stata la compagna del. Preoccupata, non aveva ricevuto notizie di ...

