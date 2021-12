COME ABBATTERE UN REGIME. NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mai avremmo creduto che un testo d’azione COME quello di Gene Sharp, usato COME manuale per innescare le primavere arabe, potesse rivelarsi assai utile e opportuno anche ai nostri giorni e nel nostro Paese. COME ABBATTERE un REGIME. Dalla dittatura alla democrazia è stato per molti regimi un libro pericoloso, un grimaldello usato dal Deep … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mai avremmo creduto che un testo d’azionequello di Gene Sharp, usatomanuale per innescare le primavere arabe, potesse rivelarsi assai utile e opportuno anche ai nostri giorni e nel nostro Paese.un. Dalla dittatura alla democrazia è stato per molti regimi un libro pericoloso, un grimaldello usato dal Deep … proviene da Database Italia.

Advertising

rliberale : RT @Cavalieri_D_: Sii come un atleta: allenati ed evita le distrazioni, non farti abbattere dagli ostacoli né dalla fretta, impara a govern… - Cavalieri_D_ : Sii come un atleta: allenati ed evita le distrazioni, non farti abbattere dagli ostacoli né dalla fretta, impara a… - LelaDipi : RT @FedericaSure: @LelaDipi Ma devi. Poi un Capricorno cazzuto e sportivo come te non si fa abbattere da un mostriciattolo senza arte nè pa… - FedericaSure : @LelaDipi Ma devi. Poi un Capricorno cazzuto e sportivo come te non si fa abbattere da un mostriciattolo senza arte… - ardigiorgio : RT @ilfoglio_it: Come è messo male il Gianicolo. La situazione incresciosa nella quale versano i più famosi monumenti del colle romano. L'a… -