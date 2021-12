Colpo di scena al GF Vip, salta l’ingresso di Delia Duran? Ecco cosa è successo (FOTO) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Delia Duran sarebbe dovuta entrare nella casa del GF Vip nel corso delle prossime puntate. La notizia è stata diffusa sul web in via ufficiosa, ma ormai stava prendendo sempre più piede. Ad ogni modo, in queste ore c’è stato un Colpo di scena. La compagna di Alex Belli, infatti, pare che non entrerà nella L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 31 dicembre 2021)sarebbe dovuta entrare nella casa del GF Vip nel corso delle prossime puntate. La notizia è stata diffusa sul web in via ufficiosa, ma ormai stava prendendo sempre più piede. Ad ogni modo, in queste ore c’è stato undi. La compagna di Alex Belli, infatti, pare che non entrerà nella L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

borghi_claudio : Colpo di scena! Johnson & Johnson recupera il gruppo e scatta in testa sconfiggendo Omicron. E poi hanno il coragg… - flaviatriage65 : RT @borghi_claudio: Colpo di scena! Johnson & Johnson recupera il gruppo e scatta in testa sconfiggendo Omicron. E poi hanno il coraggio d… - Massi_Nardelli : @cmbj67 @Honesty02759457 @MichelePadova16 @GiuseppeConteIT E vuole sapere il colpo di scena? Non sono di Italia Viv… - seba872019 : @Fra1199 @Omar59417381 Adesso le uniche piste sono icardi e aubemaycoso, poi se fanno un colpo di scena (dubito) si vedrà - DalumiMr : @dottorbarbieri @lemasabachthani Subdola a quanto pare, speriamo nel colpo di scena perché farlo ora toglierebbe og… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena Doctor Strange nel Multiverso della Follia: sguardo ravvicinato ad America Chavez in una promo art Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il leak del plot svela un colpo di scena sugli X - Men? Doctor Strange nel Multiverso della Follia vedrà Benedict Cumberbatch mentre riprende il ruolo di ...

L' incidente che uccise il protagonista de Il corvo ...ordinò che le vere munizioni venissero cambiate con proiettili a salve per continuare la scena di ... Quando l'arma esplose il colpo contro la testa dell'attore e comparsa Charles Chandler, l'uomo morì ...

Colpo di scena Juve: "Può partire subito..." ilGiornale.it Il Bayern piazza il colpo, Juventus e Milan possono approfittarne Dal Manchester United potrebbe arrivare il via libera al colpo che consentirebbe a Juventus e Milan di centrare l'obiettivo ...

Il Paradiso delle Signore: Maria sogna di sposare Rocco ma potrebbe rimanere delusa Intanto le ragazze saranno impegnate con la ricerca di una nuova coinquilina che dovrà prendere il posto di Stefania. Nonostante nella sesta stagione il ruolo di Rocco non sia più presente in scena, i ...

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il leak del plot svela undisugli X - Men? Doctor Strange nel Multiverso della Follia vedrà Benedict Cumberbatch mentre riprende il ruolo di ......ordinò che le vere munizioni venissero cambiate con proiettili a salve per continuare ladi ... Quando l'arma esplose ilcontro la testa dell'attore e comparsa Charles Chandler, l'uomo morì ...Dal Manchester United potrebbe arrivare il via libera al colpo che consentirebbe a Juventus e Milan di centrare l'obiettivo ...Intanto le ragazze saranno impegnate con la ricerca di una nuova coinquilina che dovrà prendere il posto di Stefania. Nonostante nella sesta stagione il ruolo di Rocco non sia più presente in scena, i ...