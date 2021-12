(Di venerdì 31 dicembre 2021)didistrutte, decine di migliaia di persone evacuate ina causa di incendi che si sono rapidamente estesi. Complici i forti venti.in: cos’è successo? Un violentoha distruttodi, ferito almeno una mezza dozzina di persone e provocato l’evacuazione di migliaia di residenti in due città

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Colorado: incendio distrugge centinaia di case #Colorado #incendi @Billa42_ - periodicodaily : Colorado: incendio distrugge centinaia di case #Colorado #incendi @Billa42_ - wwwmeteoit : Massima allerta negli Usa: guarda le foto ? - Billa42_ : Colorado: incendio distrugge centinaia di case - chucara2000 : Incendio incontrollato in Colorado -

Ultime Notizie dalla rete : Colorado incendio

Gli incendi che stanno devastando ilhanno potenzialmente già distrutto più di 500 case, ha detto ieri sera lo sceriffo della ..."Vorrei sottolineare l'ampiezza e l'intensità di questo...Gli incendi che stanno devastando ilhanno potenzialmente già distrutto più di 500 case . Lo ha reso noto lo sceriffo della ... 'Vorrei sottolineare l'ampiezza e l'intensità di questoe ...Il Colorado continua a bruciare. Gli incendi hanno potenzialmente già distrutto più di 500 case, ha detto ieri sera lo sceriffo della contea di Boulder, mentre lo stato Usa occidentale è colpito da un ...Non si registrano vittime per gli incendi che stanno devastando il Colorado, ma non è escluso che vi siano anche dei morti da piangere ...