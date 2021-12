Colle, Letta minaccia la crisi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il segretario Pd: "Presidente scelto da maggioranze ristrette? Cade il governo". Fico dice no al voto online Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il segretario Pd: "Presidente scelto da maggioranze ristrette? Cade il governo". Fico dice no al voto online

Advertising

FabrizioDalCol : Colle, Letta minaccia la crisi. Altro fenomeno che ne ha tentate di tutti i colori. Ancora non ha capito che non fa… - ForzaGiorgia2 : RT @LaVeritaWeb: Enrico Letta scommette su Mario Draghi al Quirinale, un nuovo premier e l’obbligo vaccinale per sbattere fuori la Lega dal… - Carmine13051963 : RT @LaVeritaWeb: Enrico Letta scommette su Mario Draghi al Quirinale, un nuovo premier e l’obbligo vaccinale per sbattere fuori la Lega dal… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Enrico Letta scommette su Mario Draghi al Quirinale, un nuovo premier e l’obbligo vaccinale per sbattere fuori la Lega dal… - ItaIiaSovrana : RT @LaVeritaWeb: Enrico Letta scommette su Mario Draghi al Quirinale, un nuovo premier e l’obbligo vaccinale per sbattere fuori la Lega dal… -