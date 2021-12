Cobra Kai 4: il punteggio su Rotten Tomatoes premia la nuova stagione della serie (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cobra Kai 4 è ora disponibile su Netflix ed i critici stanno dando il punteggio massimo alla nuova stagione della serie sequel di Karate Kid. Cobra Kai 4 è appena arrivato su Netflix ed ha già conquistato sia critica che semplici fan, come testimonia il punteggio di debutto della nuova stagione su Rotten Tomatoes. Dopo il grandissimo successo ottenuto con le prime stagioni, Cobra Kai è tornato per raccontare come si evolve la storia dei suoi protagonisti. Lo show ha saputo conquistare sia le nuove generazioni, dunque non cresciute con il mito di Karate Kid, sia coloro che non hanno mai dimenticato, tra gli altri, il piccolo Daniel LaRusso ed i preziosi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 dicembre 2021)Kai 4 è ora disponibile su Netflix ed i critici stanno dando ilmassimo allasequel di Karate Kid.Kai 4 è appena arrivato su Netflix ed ha già conquistato sia critica che semplici fan, come testimonia ildi debuttosu. Dopo il grandissimo successo ottenuto con le prime stagioni,Kai è tornato per raccontare come si evolve la storia dei suoi protagonisti. Lo show ha saputo conquistare sia le nuove generazioni, dunque non cresciute con il mito di Karate Kid, sia coloro che non hanno mai dimenticato, tra gli altri, il piccolo Daniel LaRusso ed i preziosi ...

